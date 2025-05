Perto de 60 restaurantes, cafés e supermercados de Lisboa, na zona do Marquês de Pombal e do Parque Eduardo VII, têm de encerrar às 17 horas de sábado, devido aos possíveis festejos de Sporting ou Benfica.

A Câmara de Lisboa refere «a solicitação do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública […] no sentido de restringir o horário de funcionamento de diversos estabelecimentos comerciais».

«Determina-se, por questões de segurança […], a restrição do horário de funcionamento a partir das 17h de 10 de maio dos seguintes estabelecimentos, situados no perímetro de segurança», indicam no despacho os vereadores responsáveis pelos pelouros do Desporto, Segurança e Polícia Municipal.

Em causa estão 57 espaços comerciais (restaurantes, cafés, bares, pastelarias e supermercados) localizados na Praça Marquês de Pombal, no Parque Eduardo VII e nas avenidas da Liberdade, Duque de Loulé, Fontes Pereira de Melo, António Augusto Aguiar, Sidónio Pais, bem como nas ruas Braancamp, Camilo Castelo Branco, Rodrigues Sampaio, Andrade Corvo, Martens Ferrão, Joaquim António Aguiar, Mouzinho da Silveira e Duque de Palmela.

O Benfica-Sporting de sábado (18h), da 33.ª e penúltima jornada da Liga, vai resultar em campeão caso os leões vençam, ou se o Benfica levar a melhor por dois golos de diferença.