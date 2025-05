A operação de segurança ao jogo Benfica-Sporting, da 33.ª jornada da Liga portuguesa, realizado este sábado, terminou com um detido, dez identificados e o invasor do terreno de jogo por identificar, confirmou fonte da Polícia de Segurança Pública, à Lusa.

O subintendente da PSP Sérgio Soares fez, à Lusa, o balanço da ação das autoridades, que resultou na detenção de um adepto detido por tentativa de atropelamento a um agente policial.

Além desta situação, ocorrida na Avenida António Stromp, a PSP identificou ainda outros dez adeptos. Destes dez, quatro deles foram por contraordenações: três destes por posse e manuseamento de artigos pirotécnicos e outro por posse de uma tarja ilegalmente. Quatro outros adeptos oram identificados por ilícitos criminais: dois destes por agressões entre adeptos, um por ofensas a Assistente de Recinto Desportivo (ARD) e outro por injúrias a ARD.

Os restantes dois indivíduos identificados foram impedidos de aceder ao Estádio da Luz: um por ter uma taxa de alcoolemia superior à permitida por lei e outro por se ter recusado a ser submetido a este teste.

Sobre o indivíduo intercetado no relvado, após o jogo, o responsável policial assegurou que está em vias de ser identificado.

O Benfica-Sporting terminou empatado a um golo, resultado que deixa as duas equipas com 79 pontos cada, mas com os leões no primeiro lugar e como os únicos dependentes de si mesmos para o título nacional. Na última jornada, o Sporting recebe o Vitória de Guimarães e o Benfica visita o Sporting de Braga. Basta, à equipa treinada por Rui Borges, não fazer pior resultado do que o Benfica. Já a equipa treinada por Bruno Lage tem forçosamente de fazer melhor resultado do que o Sporting para sagrar-se campeã.