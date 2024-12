Tomás Araújo, do Benfica, foi eleito o defesa do mês de novembro da Liga, anunciou esta segunda-feira a entidade organizadora da competição.

O internacional português recolheu, segundo a Liga, 40,17 por cento dos votos dos treinadores da prova.

Tomás Araújo foi totalista nos dois jogos realizados pelo Benfica em novembro, para o campeonato, nas vitórias ante FC Porto (4-1 na Luz, jogo em que fez uma assistência para golo) e na visita ao Farense (1-2).

Álvaro Carreras, também do Benfica, foi o segundo mais votado, com 16,24 por cento, seguido de Sidney Lima, do Santa Clara, no 3.º lugar (7,69 por cento).

Esta segunda-feira já tinha sido conhecido o guarda-redes do mês, no caso Gabriel Batista, do Santa Clara.