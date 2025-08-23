O Benfica voltou a ser, acima de tudo, pragmático, esta noite, frente ao Tondela. Bastaram quinze minutos, no final da primeira parte, com intensidade máxima para a equipa de Bruno Lage marcar dois golos e, desta forma, garantir o essencial, numa semana determinante para as aspirações da equipa da Luz que, já na próxima quarta-feira, recebe o Fenerbahçe de José Mourinho. Bruno Lage revolucionou o onze, a equipa voltou a mostrar uma forte consistência defensiva [ainda não sofreu um golo], mas sentiu mais uma vez dificuldades em matar o jogo.

Confira o FILME DO JOGO

Bruno Lage, na gestão do plantel, entre a importante eliminatória para a Champions, acabou por mexer em todos os setores, a começar pela baliza, onde alinhou Samuel Soares, mas também na defesa, com as entradas de Tomás Araújo e Obrador para os lugares de António Silva e Samuel Dahl. Três jogadores que se estreiam na equipa principal esta temporada. Com menos surpresa, o treinador voltou a trocar Akturkoglu por Schjelderup e juntou Ivanovic e Pavlidis na frente de ataque.

Uma equipa com um pendor claramente mais ofensivo daquele que o treinador tinha apostado, na terça-feira passada, no primeiro duelo com José Mourinho, mas que teve de ter muita paciência para contornar um Tondela que se apresentou muito bem organizado no Estádio da Luz e que contou com um Bernardo Fontes inspirado entre os postes.

Foi o Benfica que saiu a jogar, com bola para a frente e com Ivanovic a protagonizar a primeira oportunidade, logo aos 22 segundos, para a primeira grande defesa do guarda-redes do Tondela. A equipa de Ivo Vieira apresentou-se com um conjunto muito coeso, com duas linhas que atuavam em bloco, tanto a defender, como a atacar, mas que, desde cedo, evidenciou dificuldades nos corredores, sobretudo para travar Dedic que quando descia em velocidade provocava o caos na defesa dos beirões.

A equipa de Bruno Lage instalou-se no meio-campo do Tondela e Pavlidis teve duas oportunidades consecutivas, a primeira sobre a direita, com um remate para o primeiro poste, para defesa apertada de Bernardo Fontes, depois com uma tremenda cabeçada, na sequência de um canto, para mais uma grande defesa do guarda-redes do Tondela a dois tempos.

A verdade é que o Tondela ultrapassou esta primeira fase incólume, foi ganhando confiança e subindo no terreno, sempre em bloco, colocando também dificuldades ao Benfica que via os minutos passar sem conseguir abrir o marcador. Foi Dedic que acabou por desfazer o equilíbrio dos tondelenses, com uma arrancada da direita para o centro, em drible, antes de soltar a bola para Ivanovic que, já depois de ter marcado ao Nice, estreou-se a marcar na liga portuguesa.

Um jogo que acabou por soltar o Benfica que continuou a conseguir atacar a profundidade pelas laterais, agora também com Obrador em jogo. O espanhol, em estreia na Liga, sentiu algumas dificuldades no início do jogo, muitas vezes dobrado por Otamendi, mas acabou por encontrar o seu espaço, permitindo ao Benfica também atacar pela esquerda.

O segundo golo acabou por surgir já perto do intervalo, com Schjelderup a encontrar Fredrik Aursnes destacado sobre a direita. O norueguês, com a Luz na expetativa, ajeitou a bola e disparou uma bomba indefensável para Bernardo Fontes. O Benfica dobrava, assim, a vantagem e ia para o intervalo bem mais tranquilo.

A segunda parte foi totalmente diferente. O Benfica voltou a entrar forte, à procura de um terceiro jogo, mas, aos poucos, foi desligando-se do jogo, cometendo erros em catadupa que levaram Bruno Lage a promover alterações, procurando manter a chama acesa. Foi neste período que a Luz gelou quando o árbitro apontou para a marca de penálti, na sequência de uma falta de Obrador sobre Yarlen, mas a falta, depois de analisada pelo VAR, foi, afinal, ainda fora da área e o Tondela não conseguiu criar perigo no consequente livre.

Também é verdade que o Tondela também quebrou e não colocou grandes dificuldades a Samuel Soares, mas o Benfica já não voltou a ser o mesmo. Pavlidis continuou muito em jogo, mas esta não foi uma noite inspirada do internacional grego que, apesar das muitas oportunidades flagrantes, acabou o jogo em branco. Mesmo a fechar o jogo, o grego voltou a aparecer em zona de finalização, mas acertou na trave.

Não marcou Pavlidis, mas marcou Prestianni, já em tempo de compensação, no jogo que fechou o jogo. Um golo que deixou o jovem argentino extremamente emocionado e as bancadas em delírio.

O Benfica continua sem sofrer golos esta temporada, enquanto, sem sentido contrário, o Tondela ainda não conseguiu marcar.

Com a segunda vitória na Liga assegurada, Bruno Lage pode agora concentrar-se no derradeiro e talvez mais importante jogo deste arranque de temporada, neste primeiro ciclo muito complicado, em que praticamente não teve intervalo entre o final da última época e o exigente arranque da nova época.