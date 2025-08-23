Figura: como não «Amar» Dedic?

O lateral bósnio fez mais uma grande exibição com a camisola do Benfica e foi ele que «inventou» o lance que acabou por desbloquear o marcador, ao fim de 32 minutos, na Luz. Arrancou, mais uma vez, sobre a direita, derivou para o centro, em drible, deixando vários adversários pelo caminho, antes de soltar a bola para Ivanovic destacar-se e atirar a contar. Antes deste lance, Dedic já estava em destaque, oferecendo profundidade ao Benfica, com persistentes descidas pelo corredor e em constantes combinações com Aursnes, na ala mais dinâmica do Benfica.

Momento: a bomba de Aursnes

O Benfica já vencia por 1-0 quando Schjelderup encontrou o compatriota Fredrik Aursnes destacado sobre a direita e colocou-lhe a bola, redondinha, a deslizar sobre o relvado. O médio ajeitou-a e, com a Luz na expetativa, disparou uma bomba indefensável para Bernardo Fontes que, até este momento, estava a realizar uma exibição irrepreensível.

Outros destaques:

Bernardo Fontes

Com quatro defesas de alto nível de dificuldade na primeira meia-hora de jogo, o guarda-redes do Tondela foi forte candidato a figura do jogo, já depois de já ter estado em evidência na temporada passada na II Liga. Destaque para uma grande estirada a um remate de Ivanovic, logo a abrir o jogo e depois com uma defesa a dos tempos a uma cabeçada de Pavlidis que levava o selo de golo.

Pavlidis

O internacional grego esteve sempre muito em jogo, mas faltou-lhe inspiração no momento da finalização. Não faltaram oportunidades ao goleador do Benfica, mas esta noite não era noite para o grego que, já mesmo a fechar o jogo, viu um adversário desviar mais uma oportunidade para a trave. Antes disso, o grego já tinha tido muitas outras oportunidades, mas nunca conseguiu bater o inspirado Bernardo Fontes.

Tomás Araújo

Estreia a titular esta temporada, depois de ter somado os primeiros minutos na equipa B, na II Liga, com o central a mostrar que pode acrescentar mais na saída de bola e no apoio ao ataque do que António Silva que esta noite ficou no banco. Uma boa dor de cabeça para Bruno Lage.

Obrador

Mais uma estreia na Liga, a par de Samuel Soares e Tomás Araújo. O lateral espanhol entrou algo nervoso, à procura do seu espaço, mas obrigando muitas vezes Otamendi a dobrá-lo para compensar as suas subidas. Acabou por ganhar confiança nas bolas paradas, particularmente na marcação de alguns cantos e chegou a empolgar os adeptos num lance em que recuperou uma bola junto à bandeirola de canto. foi um jogo de menos para mais, mas precisa claramente de mais minutos em campo.