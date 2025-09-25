Benfica: treino com uma novidade e cinco ausências para Mourinho
Gonçalo Moreira, da equipa B, foi chamado a um apronto em que Barrenechea se limitou a trabalho de recuperação física
No último treino de preparação para o jogo frente ao Gil Vicente, que se vai realizar esta sexta-feira, José Mourinho contou com uma novidade e cinco ausências.
O treinador do Benfica chamou aos trabalhos Gonçalo Moreira, jovem que marcou quatro golos ao Qarabag, na Youth League, na passada semana.
Por outro lado, Enzo Barrenechea, que não poderá jogar frente ao Gil Vicente por estar castigado, fez um treino de recuperação física, mas não tem qualquer lesão.
Os lesionados Bruma, Bah, Manú e Nuno Félix foram os restantes ausentes no treino desta manhã.
O Benfica é terceiro classificado da Liga, com 14 pontos em seis jornadas, atrás de FC Porto, que tem 18, e Sporting, que tem 15.
O encontro entre Benfica e Gil Vicente abre a sétima jornada da Liga, esta sexta-feira (20h15), no Estádio da Luz. Pode acompanhá-lo, ao minuto, pelo Maisfutebol.
