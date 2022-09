O plantel do Benfica passou a ser o mais valioso dos 18 que compõem a Liga portuguesa.

Segundo o Transfermarkt, a equipa de Roger Schmidt está avaliada em 260,3 milhões de euros, mais 3,8 milhões do que a do FC Porto, que estava no topo da lista na anterior avaliação (1 de setembro) deste site especializado em transferências.

O Sporting, que estava no terceiro lugar há 15 dias mas era a equipa com maior avaliação há um mês (antes da saída de Matheus Nunes para o Wolverhampton), fecha o pódio a alguma distância dos rivais.

O Desp. Chaves, atual 10.º classificado da Liga, é a equipa com menor valor de mercado entre as 18.

Veja a avaliação das 18 equipas na GALERIA ASSOCIADA ao artigo.