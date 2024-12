A FIGURA: Aktürkoglu

Chegou ao décimo golo com a camisola do Benfica, teve o 2-0 no pé direito e serviu na perfeição Pavlidis para uma oportunidade falhada, mas, ainda assim, já teve noite bem mais inspiradas. Destacou-se pela abnegação nas tarefas defensivas. E leva o prémio de figura porque foi ele, no fundo, que resolveu o jogo com um agitar da varinha mágica.

O MOMENTO: golo de Aktürkoglu. MINUTO 29

O Benfica tinha mais bola, mas evidenciava dificuldades para penetrar pelo Castelo e o Vitória causava desassossego a cada transição rápida. Nas bancadas, a tensão crescia, ao ponto de Bruno Lage até ter pedido calma aos adeptos. O golo de Aktürkoglu serenou as bancadas e colocou as águias na rota da oitava vitória seguida na Liga

OUTROS DESTAQUES

Pavlidis: pode não marcar os golos que muitos esperaria dele, mas a capacidade associativa que tem é algo que, compreensivelmente, Bruno Lage não dispensa mesmo quando está numa relação complicada com as redes alheias. Bastou-lhe um toque na bola servir de forma irrepreensível Aktürkoglu no 1-0 e, a fechar a primeira parte quase repetiu a sociedade com o turco, isto pouco antes que quase ter marcado num remate de meia-distância. O último ato no jogo surgiu aos 78 minutos, quando desperdiçou uma tremenda ocasião para fazer o 2-0.

Otamendi: talvez esperasse uma noite mais tranquila, mas foi forçado a muito trabalho. Teve um corte providencial na segunda parte e muitas outras ações defensivas importantíssimas. Bom jogo do capitão das águias.

Álvaro Carreras: não teve vida fácil perante Kaio César, sobretudo na primeira parte, mas na segunda foi o rosto da abnegação dos encarnados numa altura em que já se percebia que os três pontos teriam de ser arrancados a ferros.

Bah: criou vários desequilíbrios na organização defensiva do Vitória através de arrancadas pelo corredor direito. O 1-0 nasce de uma recuperação dele no meio-campo ofensivo e, já perto do fim da primeira parte, quase serviu as bases para o 2-0, numa jogada em que o remate de Aktürkoglu na pequena-área foi desviado por Alberto. Segunda parte mais discreta.

Kaio César: foi dele a primeira ocasião de golo do jogo, num remate que quase tirou tinta ao poste direito da baliza de Trubin. Foi daquele lado que a equipa visitante criou mais perigo e quase sempre com o camisola 11 como protagonista, com quando serviu Tomás Handel em mais uma transição perigosa do Vitória ainda numa fase prematura do jogo. Obrigou Álvaro Carreras a estar em constante sobressalto.

Nuno Santos: formado no Benfica, teve uma exibição positiva no regresso a uma casa que já foi dele. Criou perigo nas bolas paradas e revelou critério quando a bola lhe passou pelos pés. Tentou o golo, uma vez de canto direto e outra, já na segunda parte, quando contornou Trubin e viu Otamendi cortar perto da linha de golo.

Alberto: substituiu Bruno Gaspar à última hora no onze do Vitória e esteve quase sempre à altura dos acontecimentos. Compacto a defender e afoito quando pisou terrenos adiantados. Aos 72 minutos esteve perto de empatar o jogo.