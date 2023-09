O Benfica recebe o V. Guimarães na 4.ª jornada da Liga 2023/24, num jogo com início marcado para as 20h30, no Estádio da Luz

BENFICA-V. GUIMARÃES AO VIVO NO MAISFUTEBOL

No campeão nacional, Roger Schmidt troca Florentino e Arthur Cabral por João Neves e Musa.

Paulo Turra, treinador do atual líder do campeonato, faz apenas uma alteração no onze: sai Thomas Handel, entra Dani Silva.

Eis os onzes:

BENFICA: Samuel Soares; Bah, Otamendi, António Silva, Aursnes, João Neves, Kökçü, Di María, João Mário, Rafa e Musa.

Suplentes: Trubin, Morato, Neres, Arthur Cabral, Tengstedt, Chiquinho, João Victor, Tomás Araújo e Florentino.

V. GUIMARÃES: Bruno Varela; Miguel Maga, Jorge Fernandes, Manu, Mikel, Afonso, Dani Silva, Tiago Silva, João Mendes, André Silva e Jota.

Suplentes: Charles, Tomás Ribeiro, Tomás Handel, Safira, Nelson da Luz, André André, Adrian Butzke, Zé Carlos e Tounkara.