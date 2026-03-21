Benfica-V. Guimarães (ONZES): Barrenechea, Sudakov e Prestianni titulares
Mourinho realiza três alterações face às escolhas iniciais diante do Arouca na última jornada da Liga
Mourinho realiza três alterações face às escolhas iniciais diante do Arouca na última jornada da Liga
Benfica e V. Guimarães medem forças a partir das 18h, no Estádio da Luz, e José Mourinho surpreende com três alterações e uma estreia na zona central da defesa a titular, quer seja com Richard Ríos ou Enzo Barrenechea no lugar de Otamendi.
Face às escolhas iniciais diante do Arouca, o técnico das águias promove os regressos de Prestianni e Sudakov no setor mais avançado do terreno, em detrimento de Lukebakio e Rafa. Além disso, o médio argentino também salta para a titularidade, ao invés do compatriota e capitão do Benfica, que começa no banco de suplentes.
De resto, o técnico volta a optar por Alexander Bah no corredor direito, assim como Barreiro no meio-campo e Schjelderup do lado esquerdo, atrás de Pavlidis.
Já no caso do V. Guimarães, são quatro as alterações face ao onze que perdeu com o Famalicão na última jornada (2-1), com as saídas de Abascal, Diogo Sousa, Saviolo e Gustavo Silva, para as entradas de Rivas, Gonçalo Nogueira, Camara e Miguel Nogueira.
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