Benfica e V. Guimarães medem forças a partir das 18h, no Estádio da Luz, e José Mourinho surpreende com três alterações e uma estreia na zona central da defesa a titular, quer seja com Richard Ríos ou Enzo Barrenechea no lugar de Otamendi.

Face às escolhas iniciais diante do Arouca, o técnico das águias promove os regressos de Prestianni e Sudakov no setor mais avançado do terreno, em detrimento de Lukebakio e Rafa. Além disso, o médio argentino também salta para a titularidade, ao invés do compatriota e capitão do Benfica, que começa no banco de suplentes.

De resto, o técnico volta a optar por Alexander Bah no corredor direito, assim como Barreiro no meio-campo e Schjelderup do lado esquerdo, atrás de Pavlidis.

Já no caso do V. Guimarães, são quatro as alterações face ao onze que perdeu com o Famalicão na última jornada (2-1), com as saídas de Abascal, Diogo Sousa, Saviolo e Gustavo Silva, para as entradas de Rivas, Gonçalo Nogueira, Camara e Miguel Nogueira.

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