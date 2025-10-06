Benfica vai apresentar queixa pela entrada tardia de adeptos no Dragão
Clube «encarnado» denuncia que muitas pessoas só acederam ao estádio «quando a primeira parte já se encontrava praticamente concluída»
Clube «encarnado» denuncia que muitas pessoas só acederam ao estádio «quando a primeira parte já se encontrava praticamente concluída»
O Benfica vai apresentar queixa junto da Liga Portugal na sequência do retardamento da entrada de uma parte dos seus adeptos no Estádio do Dragão para poderem assistir ao jogo com o FC Porto, da oitava jornada da Liga.
Leia o comunicado do Benfica na íntegra:
«O Sport Lisboa e Benfica agradece aos seus adeptos o apoio incondicional demonstrado ao longo de toda a partida no Estádio do Dragão e lamenta profundamente que muitos apenas tenham conseguido aceder ao lugar pelo qual pagaram quando a 1.ª parte já se encontrava praticamente concluída.
Uma Liga que se pretende de referência não pode permitir que ocorram falhas desta natureza, sobretudo quando afetam quem mais contribui para a sua grandeza e espetacularidade: os adeptos.
O Sport Lisboa e Benfica irá formalizar uma queixa junto da Liga Portugal e exigir responsabilidades por este inaceitável mau serviço prestado aos seus adeptos».
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?