O Benfica vai apresentar queixa junto da Liga Portugal na sequência do retardamento da entrada de uma parte dos seus adeptos no Estádio do Dragão para poderem assistir ao jogo com o FC Porto, da oitava jornada da Liga.

Leia o comunicado do Benfica na íntegra:

«O Sport Lisboa e Benfica agradece aos seus adeptos o apoio incondicional demonstrado ao longo de toda a partida no Estádio do Dragão e lamenta profundamente que muitos apenas tenham conseguido aceder ao lugar pelo qual pagaram quando a 1.ª parte já se encontrava praticamente concluída.

Uma Liga que se pretende de referência não pode permitir que ocorram falhas desta natureza, sobretudo quando afetam quem mais contribui para a sua grandeza e espetacularidade: os adeptos.

O Sport Lisboa e Benfica irá formalizar uma queixa junto da Liga Portugal e exigir responsabilidades por este inaceitável mau serviço prestado aos seus adeptos».

