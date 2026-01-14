Benfica: Vangelis Pavlidis eleito melhor jogador do mês na Liga
Com quatro golos em outros tantos jogos, o avançado grego destacou-se dos demais
Vangelis Pavlidis superou Luis Suárez e Rodrigo Zalazar na votação de melhor jogador do mês de dezembro na Liga portuguesa. O avançado grego já tinha ganho o prémio de melhor avançado no mesmo período.
Pavlidis reuniu um total de 21,37 por cento dos votos dos treinadores principais da competição. Levou a melhor sobre Luis Suárez (Sporting), com 16,24 por cento, e Rodrigo Zalazar (Sp. Braga), que recolheu 9,40 por cento da preferência dos técnicos.
O grego anotou quatro golos e uma assistência nas quatro partidas disputadas na prova no período em avaliação. Contra o Moreirense, numa vitória por 4-0, somou um hat-trick.
Esta é apenas a segunda vez que o avançado benfiquista venceu esta distinção. A outra aconteceu em fevereiro de 2025. Sucede a Francisco Trincão, vencedor do prémio de novembro.
