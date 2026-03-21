Figura do jogo: Richard Ríos, o «ladrão» de bolas

Jogo de redenção do colombiano, muitas vezes criticado pelos adeptos, com uma tarde em que não deixou qualquer dúvida em relação à figura deste jogo. Numa tarde em que o Benfica esteve muito apático, foram duas recuperações do colombiano que permitiram ao Benfica chegar aos dois primeiros golos do jogo. No primeiro, roubou a bola a Samu e arrancou pelo corredor central até ao interior da área, para depois derivar para a direita e assistir Prestianni que atirou a contar. No segundo, foi Beni a vítima do colombiano que, desta vez, assistiu Pavlidis para o segundo da tarde. Feitas as contas, Ríos foi determinante tanto a desbloquear o marcador, como no controlo de um jogo em que o Benfica esteve muito tempo sem bola.

Momento do jogo: Pavlidis interrompeu jejum

Finalmente! Seis jogos depois, Pavlidis regressou aos golos, sem ter feito muito por isso diga-se. O avançado grego voltou a protagonizar uma exibição discreta, com dificuldades em associar-se às movimentações do ataque do Benfica, mas esta tarde desbloqueou a seca de golos que já o perseguia há mais de um mês. Já tinha desperdiçado uma boa oportunidade na primeira parte, mas na segunda, Richard Ríos proporcionou-lhe uma assistência «redondinha» e o grego só podia fazer golo.

Outros destaques:

Beni Mukendi

Foi um dos melhores do Vitória, mas fica irremediavelmente ligado ao resultado final, com dois erros monumentais que proporcionaram dois dos três golos do Benfica. No primeiro tinha abola controlada, mas atrapalhou-se face à proximidade de Richard Ríos e entregou a bola ao colombiano. No segundo, Alexander Bah cruzou da direita, Pavlidis desviou a bola e Beni atirou-a para o interior da própria baliza. Duas manchas nua exibição que até estava a ser positiva, com o experiente médio a jogar à frente da defesa, muitas vezes entre os dois centrais do Vitória.

Prestianni

Bom jogo do argentino no regresso à titularidade, com boas combinações com Alexander Bah sobre a direita, com natural destaque para o primeiro golo que desbloqueou o jogo. Um remate seco que sofreu um desvio num adversário, mas com a bola a seguir imparável para o fundo das redes. Um primeiro momento de glória depois do polémico caso com Vinicius que ensombrou a sua carreira.

Barrenechea

Jogou como central adaptado, sobre a esquerda, no lugar de Otamendi, e cumpriu. É verdade que o Vitória não lhe colocou muitas dificuldades, mas sempre que foi chamado, particularmente nos pontapés de canto, estava lá.

Trubin

Duas defesas determinantes que permitiram ao Benfica ter uma tarde descansada. Primeiro num remate forte de Gustavo Silva que sofreu um desvio traiçoeiro,mas ucraniano defendeu com as pernas. Logo a seguir também segurou com classe um remate forte de Samu.