A FIGURA: JOÃO MÁRIO

João Mário: o mais clarividente do Benfica nesta noite. Conseguiu encontrar espaços, serviu bem os homens da frente e ainda acertou no poste esquerdo. Acabou o jogo a formar dupla inédita no meio-campo com Aursnes, regressando à sua antiga posição 8. Nos descontos marcou de penálti (quarto golo nos últimos três jogos) e deu a vitória ao Benfica, antes de ser expulso por acumulação de amarelos ao tirar a camisola nos festejos. Ainda faltou-lhe, claramente, clarividência.

O MOMENTO: golo de João Mário. 90+12m

Não tem faltado confiança a este Benfica, mas o empate parecia ser o destino mais provável do jogo, até porque as águias até estava com menos um. Já para lá do últimos dos minutos de descontos dados por Fábio Veríssimo, o árbitro considerou que Diego Rosa fez penálti por braço na bola. Decisão correta? Incorreta? Dos onze metros, João Mário meteu a bola lá dentro e deu ao Benfica a nona vitória em nove jogos nesta temporada.

OUTROS DESTAQUES

António Silva: muito competente a sair a jogar, acabou por fazer uma exibição superior à de Otamendi, que foi deslocado para o lado esquerdo do eixo defensivo. No golo do Vizela talvez a leitura do passe de Kiko Bondoso para as costas dele pudesse ter sido melhor, mas o destino da jogada começou a ser escrito no meio-campo contrário, onde o Benfica ficou logo descompensado. Por volta da hora de jogo conseguiu uma boa recuperação quando Osmajic se preparava para atacar a baliza de Vlachodimos e a Luz empolgou-se. Ainda teve dois cabeceamentos perigosos em lances de bola parada. Promissor!

Neres: teve uma teia montada à volta dele, sendo quase sempre impedido de fazer as diagonais de que tanto gosta. Tirou um bom cruzamento na primeira parte para uma cabeçada de Gonçalo Ramos à barra, mas abusou das jogadas individuais, onde não esteve particularmente feliz nesta noite. Ainda assim, apontou o golaço que permitiu ao Benfica chegar ao empate aos 76 minutos. Os grandes jogadores são assim: também aparecem nas noites más.

Osmajic: jogo de combate do possante montenegrino, que fez a diferença no contra-ataque mais perigoso dos vizelenses na primeira parte. Desmarcou-se nas costas de António Silva e bateu Vlachodimos para a surpresa na Luz aos 20 minutos. Esteve perto de bisar pelo menos noutras duas ocasiões: aos 56 minutos num remate desviado por António Silva e logo a seguir num cabeceamento após canto. Fortíssimo fisicamente, deu muita luta ao setor mais recuado dos encarnados.

Anderson: sólido defensivamente, tapou quase todos os caminhos para a baliza de Buntic. Exibição imaculada do ponto de vista posicional. Aquela interceção a um remate de Rafa na primeira parte foi apenas um exemplo disso.

Bruno Wilson: estava a ser um dos melhores do Vizela até ter de sair por lesão na reta final da primeira parte. Aos 18 minutos evitou que um cruzamento perigosíssimo de Gilberto chegasse a Gonçalo Ramos e o contra-ataque do 1-0 dos visitantes é iniciado com um corte dele. Concentradíssimo!

Buntic: acabou por não ter muito trabalho, por força do bom posicionamento dos defesas do Vizela, que intercetaram muitos remates, e também por causa da falta de pontaria dos jogadores do Benfica. Mas aquela defesa à queima-roupa a remate de Gonçalo Ramos (64m) foi fantástica. Bons reflexos, como já tinha mostrado na primeira parte, quando desviou para o poste esquerdo um cruzamento/remate de João Mário.

Kiko Bondoso: é um dos jogadores mais interessantes do Vizela do ponto de vista técnico e nesta sexta-feira definiu quase sempre bem quando teve a bola. O passe dele para o 1-0 de Osmajic é fantástico!