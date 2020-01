A situação é recorrente em Portugal. Quando algum dos três grandes joga fora de casa, o mais provável que continuem a sentir-se em casa. Ou seja, os seus adeptos estarão por certo em maior número, salvo raríssimas exceções.



No Paços-Benfica não foi diferente. Dos nove mil espetadores, cerca de sete mil seriam seguidores do Benfica. Um exemplo, apenas mais um, da ditadura dos maiores emblemas em Portugal.



Mas o que pensa Pepa disto?



«Acho que se portaram todos bem, isso é o que interessa. Isso tem a ver com a massa crítica, é o que é. Basta olhar para o número de sócios do Paços. Não há nada a fazer. Nós preferirmos jogar com o estádio cheio.»



LEIA TAMBÉM: a Crónica do Paços-Benfica (0-2)