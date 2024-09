A FIGURA: Orkun Kökcü

O médio turco está a atravessar um dos melhores momentos desde que aterrou na Luz e a ser o tipo de médio que era esperado quando foi contratado ao Feyenoord. É o verdadeiro maestro da orquestra encarnada. Com Aursnes e Florentino no miolo, Kökcü ganha liberdade de movimentos, organiza o jogo do Benfica e acelera o ataque. É um dos jogadores que mais subiu de rendimento com Lage, fazendo lembrar João Félix em 2018/19. Acima de tudo isto, claro, está o belo golo que apontou. Que pintura!

O MOMENTO: mais um golaço de Kökcü, 31m

Depois do golo na Sérvia, o médio turco voltou a marcar e, mais uma vez, um golaço. Kökcü viu espaço na zona central e rematou colocado à baliza de Tomé para o 2-0, que encaminhou o triunfo dos encarnados.

OUTROS DESTAQUES

Pavlidis

Depois de quatro jogos em branco (seis se contabilizados os jogos pela seleção), o grego voltou a faturar. O ex-AZ Alkmaar marcou à ponta de lança e voltou a estar muito interventivo ao longo de todo o jogo. Ainda assim, por vezes, exagerou no tempo em que demorou a soltar a bola. Corrigiu esse aspeto na segunda parte.

Aktürkoğlu

O turco chegou, viu e venceu. Agarrou o lugar no onze e parece difícil que saia de lá esta temporada. Intensidade máxima e muita qualidade técnica. Inventou o lance do 1-0, somou ainda outro passe para golo e esteve bastante perto de marcar pelo terceiro jogo consecutivo. Já se entende na perfeição com os colegas.

Di María

Num jogo em que a equipa dominou de princípio a fim, o argentino teve muita bola e, nesse aspeto, é do melhor que há na Liga. Procurou sempre as combinações com os colegas, quer no corredor quer em zonas interiores e saiu aos 78 minutos. A gestão, esta época, poderá ser outra.

Tomé Sousa

Foi novamente chamado à titularidade e não lhe podem ser atribuídas quaisquer culpas pelo resultado. Aliás, se o marcador não é mais dilatado, muito se deve à competência do guarda-redes de 17 anos, que somou algumas defesas de bom nível. A abrir a segunda parte, tem uma dupla intervenção determinante.