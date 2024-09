Tomás Araújo é a maior novidade no onze do Benfica para o duelo desta segunda-feira com o Boavista, no Bessa (20h15).

O jovem deverá atuar na lateral-direita, isto para fazer face à lesão que Bah sofreu diante do Estrela Vermelha. Na Sérvia, Kaboré entrou para o lugar do dinamarquês, mas no Bessa é Tomás Araújo quem joga.

Bruno Lage faz ainda outra alteração relativamente ao jogo da Champions: Rollheiser fica no banco e Fredrik Aursnes salta para o onze.

Siga o Boavista-Benfica AO MINUTO

Cristiano Bacci também faz duas mexidas comparativamente com o último onze do Boavista. Abascal está lesionado e falha o jogo. Gonçalo Miguel é relegado para o banco, enquanto Joel Silva e João Barros são titulares.

OS ONZES OFICIAIS

ONZE DO BOAVISTA: Tomé; Pedro Gomes, Ibrahima, Filipe Ferreira, Bruno Onyemaechi, Joel Silva, Vukotic, Sebastian Perez, Salvador Agra, João Barros e Bozeník.

Suplentes do Boavista: César; Namora, Machado, Augusto, Gonçalo Miguel, Alex Marques, Tomás, Leo Ferreira e Marco.

ONZE DO BENFICA: Trubin; Tomás Araújo, Otamendi, António Silva, Carreras; Florentino, Aursnes e Kökcü; Di María, Akturkoglu e Pavlidis.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares; Kaboré, Beste, Barreiro, Rollheiser, Amdouni, Andreas Schjelderup, Prestianni e Arthur Cabral.