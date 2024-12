Bruno Costa, médio do Nacional, acredita que a receção ao Benfica vai ser um jogo «bastante interessante», mas «difícil, como são todos neste campeonato».

«O Benfica é uma equipa confiante, ao mesmo nível do adversário deste último jogo (Moreirense), confiantes com bola e muito unidos sem ela. Mas vai ser um jogo bastante interessante», disse esta segunda-feira na antevisão ao jogo com as águias.

A preparar o jogo em atraso da oitava jornada da Liga, agora marcada para esta quinta-feira às 17h, na Choupana, o futebolista do Nacional assegura que «está a trabalhar para obter o melhor resultado possível»

«Saímos do jogo com o Gil Vicente com algo preso na garganta devido ao que aconteceu no último minuto, pois sentimos que merecíamos pontuar. Mas neste último jogo conseguimos dar uma resposta forte e obter os três pontos», partilhou.

De recordar que a partida entre o Nacional e o Benfica estava inicialmente marcada para 6 de outubro, mas acabou por ser interrompida aos oito minutos, devido ao nevoeiro que se sentiu nesse dia.