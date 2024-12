Declarações do treinador do Benfica, Bruno Lage, na sala de imprensa do Estádio da Madeira, após a vitória por 2-0 ante o Nacional, em jogo da 8.ª jornada da Liga:

[Benfica sai da Choupana a um ponto da liderança depois de ter estado a oito (com um jogo a menos)]: «É personalidade. Foi nossa intenção, desde que cá chegámos, há sensivelmente três meses, encurtar as distâncias para os dois primeiros. Agora temos de olhar para o próximo jogo e somar mais três pontos. Sobre a exibição, acho que a equipa fez um jogo muito bom. Tivemos várias oportunidades, como é nosso objetivo sempre que entramos em campo. Acho que ficou visível na nossa exibição aquilo que disse na antevisão: prontos e com vontade enorme de jogar.»

[Melhor exibição do Benfica fora de casa este ano para a Liga?]: «O mais importante é olhar para o momento seguinte. Aquilo que mais queremos numa equipa de futebol é estabilidade e consistência. Temos de ir à procura dessa consistência. Sinto que ainda há uma margem enorme para esta equipa crescer.»

«Hoje, a equipa conseguiu controlar o jogo sem bola e com bola. Fez uma exibição muito boa e estamos satisfeitos. Agora é preparar já o jogo seguinte, recuperar e ter toda a gente disponível para preparar o jogo com o Estoril.»

[O que é que corrigiu em relação ao jogo com o AVS?]: «Temos de olhar é para aquilo que fizemos neste jogo. Olhar para aquilo que fizemos e tentar fazer melhor para o jogo seguinte. É isso que temos vindo a fazer, independentemente do resultado do último jogo.»