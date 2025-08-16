Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória frente ao Estrela, por 1-0, na segunda jornada da Liga:

[O que tem achado das exibições de Richard Ríos]

«Estou muito contente com toda a gente. Se há coisa que temos de fazer é evoluir o nosso campeonato português. Posso falar porque vencemos o jogo. O Benfica tem outras condições que os outros clubes não têm, mas jogar no Estádio da Luz com aquele tapete maravilhoso é completamente diferente do estado do relvado no dia de hoje (do Estrela). Há bons relvados, há outros que não são e isso influencia a qualidade do jogo. Cá de cima parece um tapete verde e está tudo muito bonito, mas está irregular, a bola vai saltando e fica diferente a capacidade técnica.»

[Richard Ríos esteve num concerto na véspera]

«O que fazem na vida privada é deles. Desde que respeitem o nosso regulamento interno, está tudo bem. Cumpriu o regulamento, é a indicação que tenho. Não só polícia e não ando atrás dos jogadores. Normalmente, por regra minha, antes de dias de jogo, não saio de casa depois das 20h00. Para não haver problemas. Mas há o nosso regulamento interno e as nossas regras e o atleta cumpriu. São as informações que tenho. Foi ao concerto, ofereceu a camisola e foi para casa.»