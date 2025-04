Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na Flash Interview da BTV após o empate frente ao Arouca por 2-2:

[Análise do encontro]

«Assumir que não era o resultado que pretendíamos. A equipa entrou bem, entrou com uma boa dinâmica. Vários remates à baliza, bolas a ser tiradas em cima da linha de golo, recordo-me de uma bola ao poste. Enfim, penso que merecíamos outro resultado ao intervalo. Mas jogámos e criámos a dinâmica que pretendíamos. No reinício, o Arouca tem uma boa situação. Com duas boas defesas do Trubin. Mas, entretanto, a equipa volta a pegar no jogo, chega ao golo com naturalidade. Continuámos a jogar, continuámos a criar oportunidades. O Arouca chegou ao empate por penálti. A equipa volta a reagir. Tentámos sempre alterar para ter gente fresca na frente, ter dinâmica na frente. O Arouca é uma equipa muito bem organizada. Tínhamos que sempre, de início ao fim, dar muita continuidade e muita dinâmica aos nossos movimentos. Chegámos ao empate com todo o mérito. Depois, já perto do final, sofremos o 2-2 e já não tivemos tempo para voltar a marcar um golo.»

[Mais homens na frente depois do 1-1. Como olha para essa mudança tática?]

«Foi o nosso objetivo. O Arouca é uma equipa que defende muito bem por dentro. Tentámos sempre jogar por fora. Na primeira parte, há várias situações nos corredores, com cruzamentos. Tentámos ter um homem mais de área para ter mais uma referência mais perto dos centrais. O Pavlidis faz isso muito bem, tanto joga como nove como de segundo ponta da lança. Tentar gente fresca na frente para tentar situações de um contra um. Tentar continuar com os nossos diagonais para continuar com os cruzamentos, foi esse o nosso objetivo.»