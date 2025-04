Declarações de Bruno Lage após o empate do Benfica diante do Arouca neste domingo (2-2), em conferência de imprensa:

[Análise ao jogo]

«Antes de mais, o resultado não é o resultado que queríamos, mas a equipa teve uma boa entrada no jogo. Criámos imensas oportunidades de golo, uma bola no poste, outra em cima da linha de golo, a equipa entrou com confiança, entrou com respeito sobre o nosso adversário, jogou com tranquilidade, jogou com segurança. Merecíamos ter chegado ao intervalo com outro resultado. O Arouca entra bem na segunda parte, o Trubin tem pelo menos uma boa defesa, a equipa soube reagir, porque tínhamos que ir à procura do resultado. Hoje tínhamos que ter muita consistência na nossa dinâmica, porque o Arouca controlou sempre bem os espaços interiores, ofereceu-nos a largura e nós fomos sempre à procura disso. Sofremos o empate através da grande penalidade como vocês já sabem, tentámos alterar, refrescar os homens da frente, tentar colocar mais uma referência na área, continuar a procurar aquilo que é o nosso jogo. Fazemos o 2-1, continuamos a ter várias oportunidades de golo do Di María, lance do golo invalidado do Schjelderup e depois no último momento penso que podíamos ter controlado o jogo melhor no último minuto e também defendido melhor o último lance do jogo. Por isso, 2-2, estou aqui para assumir o empate e dizer que a equipa continua a depender de nós, é aquilo que eu vos tenho dito sempre até ao final, tenho dito sempre que o campeonato vai ser até ao final. Faltam cinco jogos, são cinco finais.»

[Falta de atitude?]

«Os jogos são assim, os jogos são difíceis, os adversários são muito competentes. Hoje, todos os adversários jogam bom futebol. O Arouca é uma equipa de enorme qualidade, sabe defender, sabe atacar, tem bola e obriga a equipa a correr. Hoje as equipas sabem todas fazer isso muito bem. A equipa entrou forte, entrou determinada. A equipa teve respeito para o adversário. Nem todos os jogos nós vamos entrar aos 40 segundos e estar a vencer. Nem todos os jogos nós vamos poder estar aos 15 minutos e estar a vencer por 2-0 ou 3-0. A equipa tem de manter a consistência. Merecíamos ter tido outro resultado, não tivemos. Sofremos um golo de penálti, sofremos outro num momento do jogo em que já não nos permite fazer nada. Assumo todas as decisões e o resultado final.»