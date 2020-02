O lateral-direito André Almeida não é opção no Benfica para o embate ante o Sporting de Braga, da 21.ª jornada da I Liga. A confirmação foi feita esta sexta-feira pelo treinador dos encarnados, Bruno Lage, na antevisão ao duelo de sábado.

«Ainda não», respondeu Lage, quando questionado pela eventual disponibilidade do jogador português, que saiu com queixas físicas do clássico ante o FC Porto, no último sábado, no Estádio do Dragão, no qual foi substituído por Dyego Sousa, ao minuto 84. Almeida já falhou, depois, o jogo da Taça de Portugal, em Famalicão.

LEIA MAIS: todas as notícias do Benfica

O jogador de 29 anos está a contas com uma lesão traumática no tornozelo direito e é um dos três atletas que consta no boletim clínico. Os outros são Jardel e Gabriel. O defesa recupera de uma rotura do ligamento lateral interno do joelho direito, ao passo que Gabriel tem uma patologia ocular, mais concretamente uma «parésia do VI par craniano esquerdo, com limitação da abdução, que condiciona diplopia».

Benfica: saiba em que consiste a lesão que deixa Gabriel com visão dupla

O Benfica-Sp. Braga joga-se a partir das 18 horas deste sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.