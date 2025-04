Declarações de Bruno Lage após o final do Benfica-Arouca (2-2) deste domingo, em conferência de imprensa, relativas a um comunicado emitido pelo Benfica logo após o final do jogo:

«No final do jogo sou eu o rosto. O clube já marcou a posição oficial, aquilo que eu tenho para dizer sobre as arbitragens e vou buscar aquilo que dizia desde 2018/ 2019, que foi a primeira vez que me sentei aqui à vossa frente, é que o VAR é fundamental para ajudar os árbitros. Agora aquilo que não podemos ter, na minha opinião, são critérios diferentes. Uma vez chamamos o árbitro, outra vez não o chamamos, quando chamamos é porque há dúvida de alguma coisa, temos de analisar da melhor maneira e aquilo que eu não quero, enquanto treinador, enquanto homem do futebol é depois, no dia seguinte, aparecerem nos jornais as opiniões dos especialistas na arbitragem e afinal 80% ou 90% das análises são contra a decisão do árbitro. Senão estamos a voltar ao tempo em que não havia VAR. Amanhã não vou gostar de ver, nas vossas análises, nas análises dos adversários, olha, afinal este não era um penalti assinado para o Arouca. É isso que eu não quero ver. O tempo que teve para analisar este penálti, podia-se ter usado para analisar muitos que já passaram. Se há alguma imagem, é chamar o VAR para ajudar o árbitro, porque as imagens do VAR são, com certeza, as mesmas ou semelhantes àquelas que todos os analistas, os adeptos, os agentes de futebol, veem. Por isso, as decisões têm de ser essas. É aquilo que nós pretendemos, é de critério e decisão uniforme para toda a gente.»