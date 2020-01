Declarações de Bruno Lage, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo pela margem mínima (0-1) frente ao V. Guimarães:

[Vlachodimos gerou dúvidas no início como vê a evolução dele?] «Dúvidas de parte de quem? Um jogado por estar no banco ou não joga perde qualidades? O Odysseas nunca perdeu qualidades. É forte entre os postes, tinha de crescer nos cruzamentos, e hoje viram isso. Tem um treinador muito competente, que é o Fernando Ferreira, e para além de ser um excelente rapaz trabalha muito. Amanha folgamos mas se treinássemos ele estava a treinar para evoluir. O que queremos é que o plantel seja competitivo para poder ser competente em todas as competições».

[Lance entre Davidson e Rúben dias] «Sobre os árbitros nunca falei e não é agora que vou falar».

[Comentário ao arremesso de tochas] «É de lamentar quer de um lado quer do outro as interrupções. Temos consciência de que os jogadores vêm para jogar senti, quer de um lado quer do outro, aborrecimento nas paragens. Não ajudam nada. O ambiente esteve fantástico num estádio que enche com muitos adeptos a apoiar, os nossos adeptos apoiaram-nos como sempre e, como é lógico, é sempre de lamentar estas paragens com fogos de um lado e cadeiras do outro».

[Igualou o numero de vitórias consecutivas fora de Rui Vitória. Sensação?] «Não lhe sei dizer. A importância é de um dia alguém chegar a estes números. É alguma coisa que o Rui deve pensar agora. O mais importante é nós agora continuar a nosso caminho».