Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o FC Porto, Bruno Lage projetou um Clássico «quentinho» e «dividido». O treinador do Benfica sublinhou, por diversas vezes, que os encarnados precisam de «mentalidade vencedora» para saírem do Dragão com uma vitória.

«Preparámos muito bem o jogo, em função do que o FC Porto tem feito nos últimos jogos. Estão uma equipa diferente pela forma como jogam, pelo sistema em que tem jogado. É mais um Clássico, prevejo que seja quentinho como todos os outros. O mais importante é a mentalidade vencedora e a nossa ambição e vencer o jogo», disse Lage.

«Tem sido esse o registo. Quando digo quentinho, é porque são aqueles jogos que queremos jogar, enquanto jogadores e treinadores. É um momento importante da época e queremos estar a top. Independentemente do adversário, de jogarmos em casa ou fora, a nossa mentalidade vencedora tem de estar sempre presente», vincou ainda.

O técnico das águias anteviu um jogo «muito rápido», devido à forma de jogar das equipas. «Pelo que tenho visto e pelo que analisámos, acredito que vai ser um jogo muito dividido e muito rápido. Ambas as equipas gostam de jogar rápido, gostam de pressionar, são muito fortes a atacara a profundidade e nas transições defensivas. Prevejo um jogo muito tático, mas não um jogo amarrado. Um jogo de velocidade, em que a bola pode sair de uma área e, em dois ou três passes, estar na outra área.»

Lage garantiu também que não está preocupado com a permeabilidade defensiva do Benfica, que ficou exposta com os dois golos sofridos diante do Farense.

«Quando olhámos para um jogo, temos de olhar para o que fazemos ofensivamente e defensivamente. Olhei para vários campeonatos dos vários líderes, quer de Espanha, quer de Itália, quer de Inglaterra. Quantas vezes vemos o primeiro a jogar contra uma equipa que está em baixo na tabela e também sofrem dois ou três golos? Quando olhámos para o jogo, sentimos que a equipa teve um bom comportamento em termos ofensivos. Sofremos um golo de bola parada e percebemos porquê. O Farense é forte nesse momento e fez golo com todo o mérito. Fizemos o 3-1 e o Farense, com todo o mérito, fez uma bonita jogada para o 3-2. Por vezes, temos de dar mérito ao adversário. Vencemos o jogo, vimos de uma boa sequência, temos de buscar a consistência. Isto não é matemática e exemplo disso são os resultados que as equipas que vão na frente, em Portugal e noutros países, têm tido», salientou.

O treinador do Benfica acredita que Martín Anselmi vai «seguir a linha dos últimos dois jogos» e repetir o mesmo onze. Além disso, abordou o posicionamento de Stephen Eustáquio entre os centrais.

«O Barcelona defendeu assim contra nós. Muitas equipas têm defendido assim, a colocar o médio no meio dos centrais, para diminuir distância na linha defensiva, para os laterais se projetarem e baterem de frente com os nossos laterais, que jogam muito projetados. Faz sentido olhar para o que a equipa tem vindo a fazer quando os adversários jogam contra uma linha de cinco. A equipa tem tido um bom comportamento ofensivo, a perceber como adversário se movimenta e quais os espaços que podemos aproveitar», rematou.

Benfica e FC Porto defrontam-se este domingo, a partir das 20h30, num jogo da 28.ª jornada da Liga que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.