Declarações do treinador do Benfica, Bruno Lage, à SportTV, após a vitória por 2-0 ante o Arouca, em jogo da 12.ª jornada da Liga:

«Era uma viagem difícil. Em jeito de brincadeira, quase apetece dizer que demoramos mais tempo a chegar a Arouca do que ao Mónaco e sabíamos das dificuldades do jogo, também pela qualidade do adversário. Ofensivamente, marcámos os golos que nos garantiram os três pontos. Há duas oportunidades em que o Mantl faz duas defesas fantásticas, ao Di María e ao Carreras, mas penso que o resultado se ajusta, foi com mentalidade de Champions. Agora é descansar, recuperar, temos um jogo difícil em casa, com o Vitória.»

«Os jogadores que entraram, voltaram a corresponder. Estamos satisfeitos com todos, o Barreiro voltou a dar uma grande resposta. Faz parte levar amarelo, cumprir castigos [ndr: Kökcü falha o jogo com o Vitória], temos de arranjar soluções para ser competitivos.»

«O Tomás Araújo está a fazer o percurso dele, estamos muito satisfeitos com o rendimento dele e do António. Para mim, se calhar é a decisão mais difícil, ter de escolher dois. Valorizar o Tomás, o Nico [Otamendi], o António. E dar um bocadinho de moral ao Adrian [Bajrami].»

«O nosso objetivo é continuar, vencer os jogos até final do ano. Vamos continuar assim, o 1.º classificado perdeu pontos, nós podemos alcançar o 1.º lugar, então vamos manter esse registo. O nosso objetivo é vencer os jogos até final do ano. Disse [no balneário] no final: Vitória de Guimarães. A cassete já está no Vitória.»