Bruno Lage, treinador do Benfica, mostrou à Sport TV ter gostado do que a equipa fez no ataque, mas também confirmou desagrado pelo comportamento defensivo no Dragão:



«Vínhamos para vencer. Foi pena, acho que fizemos em termos ofensivos tudo o que tínhamos para fazer. Após o 1-0 a equipa partiu para uma exibição muito boa até ao 2-1. Depois apareceu o 3-1 e, por muito que trabalhemos estas situações, sabemos do poderio do Marega a atacar a profundidade.»



«Fizemos uma segunda parte com personalidade. Esquecemos o 3-1 e colocámos o jogo num ritmo muito alto. Circular à largura, continuar a jogar e fazer logo o 3-2. Depois podíamos ter feito mais um golo pelo Seferovic e ainda tivemos mais um remate do Chiquinho. Acabámos a tentar o futebol mais direto e as segundas bolas. Foi pena a forma como sofremos os golos.»



[Comentário sobre as mudanças na fase final do jogo]



«Fomos várias vezes aos corredores, mas o FC Porto defende muito bem o cruzamento. Tínhamos de cruzar pela frente ou por trás da linha defensiva. Tínhamos de circular muito a bola, tentámos fazer isso. Ofensivamente estivemos muito bem, mas defensivamente o jogo foi muito penalizador.»



«Metemos os três homens na frente e abrimos com o Grimaldo e o Chiquinho, deixando o Rafa entrelinhas, como um vagabundo. A única questão é que queria que os dois médios tivessem mais subidos para ganhar a segunda bola e manter o jogo mais subido.»



[Quatro pontos de avanço: alerta máximo?]



«Saímos daqui com quatro pontos de avanço. As equipas têm de correr e jogar mais do que nós para nos ganhar. Nível de alerta? Estou há 13 meses nesta equipa e o nível de alerta está sempre no máximo.»