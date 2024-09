Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações à flash interview da BTV, após a vitória por 5-1 sobre o Gil Vicente, a contar para a 7.ª jornada da Liga:

«Tivemos de jogar em equipa, observámos o Gil Vicente e trouxe-nos problemas que nenhuma equipa nos tinha colocado até então, com qualidade na posse de bola e na construção. Tiraram-nos alguma frescura física, na fase inicial, não tivemos a entrada que pretendíamos no jogo, com um remate fizeram logo um golo, mas reagimos e virámos o jogo ainda na primeira parte. Tentámos dar frescura na frente, quer no ataque à profundidade e na pressão, com outra qualidade, o 5-1 deixa-nos muito satisfeitos.»

«Começar a perder pelo segundo jogo consecutivo em casa? Não queremos sofrer golos logo a entrar, sinto que a equipa começou bem nos jogos fora, mas em casa sofremos dois golos muito cedo. A resposta da equipa foi muito importante, sinto que o coletivo esteve muito bem.»

«A equipa tem correspondido ao que vamos fazendo, sinto que há momentos em que a equipa pode ter maior controlo com bola, é algo que temos de trabalhar. Eles estão a tentar fazer o que temos trabalhado, criar oportunidades de golo e isso tem acontecido nestes quatro jogos, sobretudo hoje, já que marcámos cinco golos.»