Declarações de Bruno Lage, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o empate (1-1) frente ao AVS:



[Reparo do presidente, chegar ao Natal em primeiro. O que muda?] «Não muda. Tínhamos, em função dos resultados do Sporting, esse objetivo. Em função deste resultado não conseguimos, o fundamental é perceber que importante é chegar ao final em primeiro. Tenho uma confiança enorme neste plantel e sinto que é com ele que vamos chegar ao fim em primeiro».

[Apagão na segunda parte] «Não conseguimos continuar a explorar os espaços; sentimos que o mais difícil foi feito, que foi marcar primeiro, tínhamos de continuar a ser agressivos a atacar a profundidade. Criamos várias oportunidades para marcar o segundo golo. Sabíamos que dezembro ia ser um mês preenchido de jogos, acrescido com o jogo em atraso com o Nacional, passou a ser um objetivo terminar em primeiro no Natal, não conseguimos, mas temos logo dia 29 jogo com o Sporting e depois com o Braga. Vamos ter uma longa segunda volta. Nada se decide no Natal, nem em dezembro. Sinto que é com estes atletas que vamos ser campeões».