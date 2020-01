Rafa Silva foi a figura do jogo para o Maisfutebol. O avançado mereceu palavras elogiosas de Bruno Lage no final da partida em Paços de Ferreira, já na sala de imprensa.



«Fizemos uma primeira parte muito boa, criamos várias oportunidades e fizemos o 2-0 logo no início da segunda parte. O Paços costuma ser melhor entre 60/70 minutos e por isso metemos o Taarabt para ter mais bola. Fomos refrescando os homens da frente. Podíamos ter feito mais golos, não demos uma grande oportunidade ao Paços. Vitória justa.»



[este é o melhor momento da época?]



«Melhor momento? Prefiro juntar este momento à vitória de Alvalade. Temos imensas soluções. Com mais ou menos posse de bola, com mais ou menos oportunidades, a equipa tem de dar uma boa resposta. Isso é que é importante.»



[qual a importância de Rafa nesta fase?]



«Mérito total do jogador. Estou feliz por ele, sinto-o feliz no Benfica. Está a fazer um trabalho fantástico. Temos de conhecer o homem, está estável, confiante.»



LEIA TAMBÉM: a Crónica do Paços-Benfica (0-2)