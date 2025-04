Declarações de Bruno Lage, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (0-3) frente ao Vitória de Guimarães:

«Antes de mais, falar do desempenho da equipa e dos adeptos. Os menos utilizados estavam a trinar agora após o jogo e os adeptos estavam a apoiar. Apoiaram durante o jogo e depois do jogo. Foram determinantes para a vitória. Jogámos contra uma boa equipa, com a personalidade que tem, com os seus adeptos, quando se marca três golos somos justos vencedores. Realçar o trajeto do Vitória, é uma boa equipa, o que destaca a nossa vitória. Não tivemos uma boa entrada do jogo, sem capacidade de manter a bola, quando isso aconteceu marcámos. Entrámos no jogo, e houve oportunidades de parte a parte. Tivemos um posicionamento diferente na segunda parte, conversámos e fizemos uma segunda parte muito melhor. Há uma grande oportunidade do André [Scheldrup], grande defesa do Varela, o Trubin também fez grandes defesas. Fomos justos vencedores num estádio difícil frente a uma equipa com um registo muito bom. Três pontos importantes na nossa caminhada».

[Resposta que queria num terreno difícil?] «Quero sempre essa reposta. Não gosto de olhar para blocos de dois jogos, olho para o que a equipa tem vindo a fazer nos últimos dois meses e meio e encontro a consistência que tem. Temos um empate no campeonato nesses dois meses e meio, são mais três pontos para juntar à nossa pontuação; dependemos de nós para vencer o campeonato, temos dois jogos para preparar para a semana, o Tirsense, queremos estar no Jamor, e o Aves, que também queremos vencer».