Declarações do treinador do Benfica, Bruno Lage, na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave FC, após a vitória por 3-2 ante o Rio Ave, em jogo da 26.ª jornada da Liga:

[Importância da vitória]: «Vitória muito importante, uma boa exibição e uma reação fantástica, fundamentalmente a partir do 2-2. Tivemos 63 minutos de enorme qualidade, criámos oportunidades, num campo difícil, contra uma equipa bem orientada, que tem evolução boa com o Petit. Feliz por esse momento. Com o 2-1, o Rio Ave entra no jogo, marca o 2-2, mas a equipa teve uma reação muito boa a esse momento, faz o 3-2. Estamos felizes porque, num estádio difícil, vencemos bem e conquistámos três pontos importantes para nós.»

[Se vitórias deste tipo dão campeonatos]: «Claro que dão. Vencer fora com estas equipas, que tiram pontos a adversários diretos, dá campeonatos, mas também pode tirar. Vamos entrar numa sequência de mês e meio com nove jogos para o campeonato, sinto a equipa num bom momento, a jogar bem. Criámos oportunidades de golo, marcámos três golos, podíamos ter feito mais, mas não podemos cometer um ou outro deslize que permita ao adversário discutir o resultado.»

[Quão difícil vai ser a paragem]: «Temos de ter capacidade. A equipa tem tido sempre bom comportamento quando regressa e entra na competição. Acredito, olhando um pouco ao último mês e meio, que foi bom, que a equipa, no que vai fazer no próximo mês e meio, vai estar focada, comprometida. Sente-se isso na equipa, o ambiente está bom. Depois do 2-2, mais apoio surgiu da bancada para chegar à vitória. Isso tudo junto e perceber que faltam nove jogos, mais a meia-final com o Tirsense. A equipa vai estar assertiva, vai ser muito importante.»