Bruno Lage, treinador do Benfica, analisa a adaptação de Andreas Schjelderup ao estilo de jogo da equipa e confessa que o norueguês poderia beneficiar de um jogo de posse mais lento. O técnico partilha ainda a evolução da lesão de Tomás Araújo.

Crescimento de Schjelderup no Benfica

«Tem uma maturidade muito boa e sabe onde tem de evoluir. Teve momentos muito bons no ano passado, fez jogos muito bons e correspondeu na Liga dos Campeões. Ofensivamente, acredito que pode beneficiar um jogo de posse mais lento, porque domina bem o espaço entrelinhas e é forte nos lances de um contra um. Agora, claro que há um outro lado do jogo em que tem de crescer e continuar a evoluir. Espero que possa contribuir para a equipa.»

Regresso de Tomás Araújo à competição

«O Tomás Araújo ainda está na fase de recuperação, mas já treina regularmente com a equipa.»