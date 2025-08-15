Bruno Lage: «Schjelderup sabe onde tem de evoluir...»
Técnico do Benfica refere que Tomás Araújo ainda não está disponível para ir a jogo diante do Estrela
01:15
Lage elogia Schjelderup, mas deixa aviso: «Sabe onde tem de evoluir»
00:53
«Não respondi sobre a Supertaça? Não quis transportar para uma dimensão de Champions»
00:42
«A seu tempo vamos dar minutos e oportunidades a todos para jogar»
00:31
«Começámos com o pé direito na época e queremos dar continuidade no campeonato»
00:39
«Desde 2004 que sei muito bem qual é o jogo que os adeptos do Benfica gostam»
00:23
Bruno Lage: «O que consta na queixa do Sporting é falso»
00:44
Lage conta com Aktürkoglu: «Vale cerca de 25 a 27 em golos e assistências»