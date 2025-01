O hat-trick de Pavlidis ao Barcelona, completado na primeira meia hora do encontro para a Liga dos Campeões, encerrou um ciclo de seis jogos consecutivos sem marcar do internacional grego, em todas as competições. Bruno Lage espera que este seja o ponto de partida para um resto de temporada mais eficaz do goleador, que leva apenas dez golos em 24 jogos pelos «encarnados».

«Espero que dê mais confiança. Da nossa parte sempre a teve, não apenas pelas palavras aqui. Até brinquei que se há homem que sabe o que é marcar golos e, depois, passar por um período sem o conseguir é o Cristiano Ronaldo, que tem a célebre frase do ketchup. O ketchup apareceu e tenho a certeza de que não terminou», atirou o treinador do Benfica.

Bruno Lage vê em Pavlidis «um enorme jogador, que está apenas há meia época no Benfica e tem muito para dar», mas não esquece os seus concorrentes na luta por um lugar no ataque das «águias».

«É a mesma situação do Arthur (Cabral), do Zeki (Amdouni) e do (João) Rego. São homens em quem acreditamos muito para jogar nas duas posições da frente, homens com golo. Têm de continuar a trabalhar para poderem contribuir com golos para vitórias», sublinhou o técnico português.

O Benfica regressa às lides domésticas este sábado (18:00), frente ao Casa Pia, em Rio Maior, num jogo referente à 19.ª jornada da Liga, que pode acompanhar, ao minuto, pelo Maisfutebol.