Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, em declarações na flash interview da BTV, após a derrota por 2-1 na Luz contra o Benfica, em jogo da 27.ª jornada da Liga:



«Acho que fizemos um bom jogo. Não tendo ainda revisto o jogo, a sensação que tenho desde o banco é que fizemos um bom jogo, controlámos bastante bem e que tivemos as melhores oportunidades. Não estava destinado ganharmos o jogo.



Golo do Rafa mudou o jogo? Não, não senti que tenha mudado num momento específico. A equipa esteve bem durante os 90 minutos, exceto no início da segunda parte. A equipa conseguiu estar ligada ao jogo, mas infelizmente sofreu um golo que não pode sofrer. Não digo isto por ser um canto a nosso favro, mas porque temos um jogador à nossa frente. Temos de fazer falta. Os jogadores têm de ter essa consciência. Quando sofres um golo destes na Luz, as coisas tornam-se mais complicadas. Fizemos um golo na parte final e se houvesse mais uns minutos, poderíamos ter chegar, eventualmente, ao empate.



Vivemos um período conturbado com questões de covid-19 e com calendário muito apertado quando não tínhamos muitos jogadores disponíveis. Agora estamos no caminho certo. Tivemos boas sensações no último jogo e hoje saímos com uma sensação muito boa. Vamos tentar continuar na luta pelo sétimo lugar e quem sabe, chegar ao sexto lugar.»