Na ressaca das eleições, que confirmaram que Rui Costa vai continuar como presidente do Benfica, os encarnados recebem o Casa Pia na Luz, em jogo da 11.ª jornada da Liga.

O encontro com os gansos é o primeiro após a derrota europeia com o Bayer Leverkusen, no entanto, o Benfica continua invicto nas provas internas.

Quanto ao onze para defrontar o Casa Pia, é certo que Samuel Dahl vai ser titular, apesar do erro cometido no golo do Leverkusen, que derrotou o Benfica. De resto, foi o próprio José Mourinho quem confirmou a titularidade do lateral-esquerdo sueco, logo após a partida com os farmacêuticos.

Outra das certezas no onze dos encarnados prende-se com a ausência de Nicolás Otamendi. O capitão do Benfica completou uma série de cinco cartões amarelos em Guimarães e está suspenso, abrindo a porta do onze a António Silva.

Já recuperado de lesão, Amar Dedic também pode ter a oportunidade desde o primeiro minuto, o que poderia conduzir à subida de Aursnes no terreno.

Siga o Benfica-Casa Pia AO MINUTO

No que toca ao Casa Pia, que vai fazer o primeiro jogo após a saída de João Pereira, continua sem poder contar com os lesionados Duplexe Tchamba, Max Svensson e Clau Mendes.

O Benfica é terceiro classificado da Liga, com 24 pontos, enquanto o Casa Pia ocupa o 16.º posto, com oito. A partida deste domingo tem pontapé de saída marcado para as 20h30.

Confira, na galeria associada, os onzes prováveis para o Benfica-Casa Pia