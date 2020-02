Declarações do avançado do Benfica, Carlos Vinícius, à SportTV, após a derrota por 3-2 do Benfica, ante o FC Porto, no Estádio do Dragão, em jogo da 20.ª jornada da Liga:

«Eles tiveram três oportunidades, o lance do penálti não conseguimos ver ainda, na minha visão acredito que não foi assim, mas fizemos um bom jogo, com a nossa identidade, conseguirmos ter posse de bola.»

«É um clássico, jogo grande, mas o trabalho continua, estamos tranquilos. Ganhando, perdendo, ou empatando aqui, o trabalho vai continuar.»

«Dominámos o jogo, estivemos bem, com a nossa identidade. Eles foram lá, conseguiram fazer três, mas saímos de cabeça erguida, ainda temos muito campeonato.»

[Contas do campeonato:] «Quatro pontos são quatro pontos, continuamos o trabalho de cabeça erguida, com a nossa identidade.»

LEIA MAIS: toda a reportagem do FC Porto-Benfica