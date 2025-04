O jogo entre o Benfica e o V. Guimarães ficou marcado pelos cartões amarelos forçados por Di María e Florentino, de forma forçada pelas águias, e que fazem com que falhem o próximo duelo para o campeonato frente ao AVS.

Ora, a questão levantou bastante polémica e faz relembrar um outro caso, que remonta a 2019 e ao Marítimo treinado por Petit.

Na altura, o treinador dos insulares pediu a dois jogadores da equipa, Joel Tagueu e Edgar Costa, para verem o quinto cartão amarelo de forma propositada para limpar o cadastro no duelo seguinte contra o Benfica e estarem disponíveis para os últimos jogos do campeonato daquele ano.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol [FPF] instaurou um processo ao treinador do Marítimo bem como aos dois atletas, multando-os no valor de 1.430 e 765 euros, respetivamente, ao abrigo do artigo 167.º [inobservância de outros deveres, que se mantém inalterado], apontando para o artigo 19.º, n.º1 [que também se mantém] que corresponde aos «Deveres e obrigações gerais» - 'As pessoas e entidades sujeitas à observância das normas previstas neste Regulamento devem manter conduta conforme aos princípios desportivos de lealdade, probidade, verdade e retidão em tudo o que diga respeito às relações de natureza desportiva, económica ou social'.

A situação deu muito que falar entre Bruno Lage e até Sérgio Conceição, na altura treinador do FC Porto, dado que os dois clubes disputavam o título a cinco jornadas do final da competição, com o antigo técnico dos dragões a preferir não comentar o caso.

Dito isto, é possível verificar que a Liga não possui no regulamento disciplinar um artigo que refira casos como os de Edgar Costa e Joel Tagueu e agora os de Florentino e Di María, com o artigo 167.º a representar a maior aproximação de um artigo para estas situações. Apenas o regulamento de disciplina da FPF possui tal menção acerca dos cartões amarelos forçados, no artigo 168.º - «Prática de faltas intencionais e outros comportamentos irregulares».

Por exemplo, se Florentino e Di María tivessem visto o cartão amarelo numa competição sob a égide da FPF, ambos (embora o caso do médio seja ainda mais óbvio) podiam ser suspensos de um a três jogos, mas como foi na Liga apenas falharão o próximo jogo contra o AVS.

O Conselho de Disciplina da FPF pode acabar por verificar a mesma situação do Marítimo em 2019, e se tal acontecer, Florentino, Di María e até mesmo Bruno Lage, devido às declarações na Flash Interview da Sport TV após a partida, podem vir a ser alvos de um processo disciplinar que originará uma multa.