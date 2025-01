Bruno Lage promove quatro alterações para o jogo deste sábado frente ao Casa Pia, em Rio Maior, em comparação com o duelo da Champions com o Barcelona.

Alterações que começam na defesa, com o regresso de Alexander Bah, em detrimento de Tomás Araújo, e que prosseguem n meio-campo, com o regresso de Leandro Barreiro para o lugar de Aursnes. No ataque, Di María e Arthur Cabral rendem Schjelderup e Pavlidis.

O reforço Manu Silva começa no banco.

As equipas oficiais:

CASA PIA: Sequeira, Thamba, João Goulart, José Fonte, Larrazabal, Lelo, Beni, Rafael Brito, Nuno Moreira, Livolant e Cassiano.

Suplentes: Ricardo Bartisat, Kluivert, Svensson, Benaissa, Miguel Sousa, Geraldes, Zolotic, Obeng e Pablo Roberto.

BENFICA: Trubin, Ba, António Silva, Otamendi, Carreras, Barreiro, Kökçü, Florentino, Di María, Arthur Cabral e Aktürkoglu.

Suplentes: Samuel Soares, Amdouni, Aursnes, Pavlidis, Manu Silva, Schjelderup, Rollheiser, Beste e Tomás Araújo.