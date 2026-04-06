Estão desfeitas as dúvidas. Já são conhecidos os onzes iniciais para o Casa Pia-Benfica desta segunda-feira, o encontro de encerramento da jornada 28 da Liga portuguesa, com início pelas 20h45 e acompanhamento em direto no Maisfutebol.

Perante as ausências de Tomás Araújo, Fredrik Aursnes e Leandro Barreiro (todos por lesão), bem como a suspensão de Amar Dedic, Mourinho apostou em Alexander Bah, António Silva, Rafa Silva e Dodi Lukebakio de início.

ONZE DO CASA PIA: Sequeira, André Geraldes, Sousa e João Goulart; Larrazabal, Iyad Mohamed, Rafael Barbosa e Rosas; Livolant, Cassiano e Tiago Morais.

ONZE DO BENFICA: Trubin; Bah, Otamendi, António Silva e Dahl; Barrenechea e Richard Ríos; Lukebakio, Rafa e Schjelderup; Pavlidis.

SUPLENTES DO CASA PIA: Ivan Mandic, Abdu Conté, Kelian Saka, João Marques, Oluwakorede Osundina, Kevin Machado, Kaique Lima, Abdu Dafé e Cláudio Mendes.

SUPLENTES DO BENFICA: Samuel Soares, Banjaqui, Gonçalo Oliveira, Sidny Cabral, Manu Silva, Prestianni, Sudakov, Ivanovic e Anísio Cabral.