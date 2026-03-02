Liga
Há 57 min
Cáseres: «Nos dois jogos merecíamos ganhar, mas a sorte não nos sorriu»
Médio do Gil Vicente analisa derrota por 2-1 na receção ao Benfica
DIM
Médio do Gil Vicente analisa derrota por 2-1 na receção ao Benfica
DIM
Facundo Cáseres, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do Benfica sobre o Gil Vicente por 2-1, no fecho da 24.ª jornada da Liga:
Análise à derrota diante do Benfica
«Foi um jogo bem disputado da nossa parte, tal como na Luz. Penso que nos dois jogos merecíamos ganhar, a sorte acaba por ditar os resultados. No segundo jogo contra o FC Porto falei disso, de que esta equipa jogava olhos nos olhos com todas as equipas, hoje voltámos a demonstrar isso.»
Caminho do Gil Vicente até ao fim da época...
«Vamos dar o máximo e continuar a pensar jogo a jogo. No fim fazemos contas e logo percebemos em que lugar acabamos.»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS