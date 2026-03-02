Facundo Cáseres, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do Benfica sobre o Gil Vicente por 2-1, no fecho da 24.ª jornada da Liga:

Análise à derrota diante do Benfica

«Foi um jogo bem disputado da nossa parte, tal como na Luz. Penso que nos dois jogos merecíamos ganhar, a sorte acaba por ditar os resultados. No segundo jogo contra o FC Porto falei disso, de que esta equipa jogava olhos nos olhos com todas as equipas, hoje voltámos a demonstrar isso.»

Caminho do Gil Vicente até ao fim da época...

«Vamos dar o máximo e continuar a pensar jogo a jogo. No fim fazemos contas e logo percebemos em que lugar acabamos.»