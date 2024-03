O Observatório do Futebol divulgou, este domingo, uma lista com os dez defesas-centrais sub-21 mais promissores do mundo, com especial destaque para a presença do nome de Ousmane Diomandé, do Sporting, e de António Silva, do Benfica.

De acordo com o estudo, o jogador mais promissor para esta posição é o neerlandês Jorel Hato, do Ajax, seguido pelo francês Leny Yoro, do Lille, com o sportinguista a fechar o pódio.

De notar que nesta lista foi estudada a experiência de vários jogadores da mesma idade e posição, analisando os minutos jogados no último ano e o nível de jogo apresentado.

Conheça os dez centrais mais promissores do mundo:

1.º - Jorel Hato (Ajax);

2.º - Leny Yoro (Lille);

3.º - Ousmane Diomandé (Sporting);

4.º - António Silva (Benfica);

5.º - Jorne Spileers (Club Brugge);

6.º - Giorgio Scalvini (Atalanta);

7.º - Yasin Özcan (Kasimpasa);

8.º - Lucas Beraldo (PSG);

9.º - Zeno Debast (Anderlecht);

10.º - Tobias Slotsager (Odense).