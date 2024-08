Declarações de César Peixoto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate (1-1) na receção ao Benfica:

«Sabe a pouco, claramente. O Benfica teve mais domínio, é natural, mas estivemos sempre organizados e a aproveitar os espaços. Se tivéssemos melhor nas tomadas de decisão podíamos ter outro resultado. Na segunda parte o Benfica entrou mais forte, mas continuámos a ter argumentos, marcámos e na parte final o penálti cai do céu».

«Tanto o golo anulado como o penálti, já vi as imagens, não me parecem nada. Os especialistas que falem, mas não me parecem, são lances muito duvidosos. É injusto para o que trabalhámos. O Benfica empurrou para trás, mas soubemos aguentar e sair. Antes do jogo o empate seria bom, mas depois do jogo sabe a pouco».

[Arranque de campeonato] «Iniciámos bem o campeonato, tenho pena de não ter conseguido mais dois pontos hoje, eram merecidos. Queríamos ter bola, mas contra os grandes e mais difícil. Mas, também sabemos defender, estar organizados e sair no tempo certo. Estou satisfeito com o plantel, com o espírito em com a exigência que põe no dia a dia. Temos aspeto a melhorar, como é óbvio. Vamos encarar o campeonato jogo a jogo e cada jogo será uma guerra, uma final».

[Castro de saída] «O Castro estava convocado e saiu, é um jogador que a gente admirava, com excelente caráter. Esteve sempre cá a 100 por cento, apareceu um projeto que vai mais de encontro ao que pretende, desejamos as melhores felicidades».

[Mercado] «Quero é que não saia ninguém, é muito importante, temos jogadores com qualidade. Quero é que feche, esta janela de mercado devia fechar antes do início do campeonato. Fazemos pré-época, quatro ou cinco jogos e depois perdemos jogadores. É sempre uma tormenta para nós treinadores este mercado, era melhor abordar os jogos com a certeza de quem fica e quem sai».