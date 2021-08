Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (1-2) sobre o Moreirense na 1.ª jornada da Liga:

[Benfica mais focado na Liga dos Campeões?] «O objetivo principal do Benfica é o campeonato. Face ao momento da época, onde tens dois jogos em que sabes que és eliminado ou passas, e tens um jogo do campeonato com 34 jornadas, em que há muito tempo para recuperar, o meu raciocínio foi defender primeiro estes dois jogos. Podíamos não ganhar este jogo, mas tínhamos mais 33 jogos para recuperar, e a Champions terça-feira acaba, ou passas ou és eliminado. A Champions não é mais importante, isso é para o Real Madrid, ou para o City, não é para o Benfica nem para nenhuma equipa em Portugal».

[Carlos Vinícius continua a contar?] «Continua. Hoje optei por levar para o banco o jogador que chegou, é mais fácil do que dizer o nome [Yaremchuk], porque está cá há quatro dias e precisa de conhecer os processos da equipa. Mandei vir de Lisboa para Braga para ver as palestras, para conhecer os colegas. Se tivesse oportunidade ia metê-lo no jogo hoje e tive de sacrificar o Carlos Vinícius do banco, porque não podia ter dois avançados no banco. Normalmente até tenho, mas como vinha para um jogo em que teria de mexer mais atrás do que na frente, tive de sacrificar o Vinícius».

[Regresso do público] «Hoje foi importantíssimo os adeptos, são sempre. O Benfica tem uma massa associativa que ajuda a ganhar, dentro e fora. Hoje ajudou a ganhar, com menos um jogador eles foram durante a segunda parte o motivador para os jogadores defenderem o resultado. A felicidade de todos nós começarmos a ter espectadores no estádio. Sem espectadores isto não tem muita graça. O Benfica vai ter vantagens, já na terça-feira vinte mil adeptos vão ajudar a eliminatória».