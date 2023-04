O Benfica e o Sporting têm os três futebolistas sub-23 fora das «big-5» (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França) mais valiosos para uma possível transferência, de acordo com um estudo publicado esta quarta-feira pelo Observatório do Futebol (CIES).

Gonçalo Ramos e António Silva, ambos do Benfica, surgem como os dois atletas com maior valor estimado para uma possível transferência, de acordo com o modelo estatístico do CIES, que coloca Gonçalo Inácio, do Sporting, a fechar o pódio.

A lista de 100 atletas publicada pelo CIES conta ainda com outro nome do Sporting em posição de destaque, o uruguaio Manuel Ugarte, o 13.º mais valioso.

Veja, na galeria associada, os 15 jogadores sub-23 mais valiosos que não atuam nas cinco principais ligas europeias.