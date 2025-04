O campeonato entrou na reta final e Bruno Lage confessou, na antevisão ao Clássico, que este «é um jogo importante», embora não seja «decisivo» para as contas dos encarnados.

«É um jogo muito importante para nós. Não é decisivo, mas é importante. Vamos com ambição de jogar bem, ter um futebol ofensivo e vencer», começou por dizer o treinador das águias em conferência de imprensa.

Lage não teceu muitos comentários sobre as palavras de Martín Anselmi, que alertou que «o Benfica não pode perder a liderança no Dragão».

«A nossa preocupação – minha e dos jogadores – é estarmos concentrados no que controlamos. O que mais quero é que o jogo comece. É um jogo de grandes emoções. Vencer no Dragão não é tarefa fácil, mas vamos com essa ambição e mentalidade. Sentimos a equipa confiante, estamos num bom momento e a pressão que colocamos a nós próprios é jogar o nosso jogo, independentemente do adversário, para conquistarmos títulos», frisou.

«Para quem é que o jogo é mais importante? Cabe-me responder sobre nós. Para nós, é importante, não decisivo. Sobre o lado do FC Porto, façam vocês a leitura», atirou.

O treinador do Benfica também não quis comentar a eventual ausência de referências no FC Porto, após a troca de presidente.

«Não me cabe a mim, enquanto treinador do Benfica, estar a analisar a vida do FC Porto. Cabe-me analisar a equipa do FC Porto e preparar da melhor forma a minha equipa para os defrontar. O FC Porto alterou o sistema nos últimos jogos. O Eustáquio tem sido um jogador importante na forma como a equipa sai de um sistema para o outro, como atacam de uma forma ou noutra. Isso é que é o mais importante para mim, para perceber e transmitir aos jogadores. Depois, é preparar como aproveitarmos espaços que o FC Porto oferece. Sei que para vós seria mais importante outro tipo de análise, mas, enquanto treinador, [o mais importante] é como preparar o jogo da melhor maneira», sublinhou.

Desafiado a puxar a fita atrás, Lage garantiu que a goleada sofrida por 5-0 na época passada não entra na cabeça dos jogadores, assim como outros resultados nos Clássicos, como quando venceu por 2-1 no Dragão, na primeira aventura no banco encarnados.

«Nem esse, nem o jogo da primeira volta [vitória por 4-1 na Luz], nem o momento em que estamos. O que interessa é o futuro. Olhar para o que o FC Porto está a fazer em campo e preparar da melhor maneira para vencer», vincou.

«2018/19? Na época seguinte perdemos por 3-2 e terminámos com três homens na frente. Essa é a forma como temos de olhar para o jogo. A mensagem mais importante que passei aos nossos jogadores foi essa. O que controlamos é o que se vai passar nas quatro linhas. Temos de estar tranquilos, pensar na tarefa que temos e no lado estratégico, mas, acima de tudo, no potencial, qualidade e talento como equipa e individualidades. Vamos defrontar uma equipa com boas individualidades, mas também temos jogadores que num momento de inspiração podem resolver o jogo. Que eles se mantenham no registo que temos. Estamos juntos como uma família, jogamos como equipa, corremos um pelos outros. Amanhã [domingo], vamos como tropa para lutar por nós, porque queremos muito vencer o jogo», concluiu.

O Clássico da 28.ª jornada, no Estádio do Dragão, arranca às 20h30 deste domingo e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.