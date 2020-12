A Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID) reagiu em comunicado à resposta de Jorge Jesus a uma pergunta da jornalista da SportTV, considerando-a «absolutamente inadequada e indigna».



O CNID repudia «da forma mais veemente» o comportamento do técnico do Benfica, acrescentando que o respeito que este pediu ao adversário em campo «não o teve por alguém que fazia o seu trabalho de forma irrepreensivelmente profissional».



Lembre-se que o técnico das águias irritou-se com uma pergunta na flash interview após o triunfo na Madeira, afirmando: «Você não sabe o que é muita qualidade sobre futebol».



Leia o comunicado na íntegra:



A resposta do treinador Jorge Jesus ontem, no final do jogo na Madeira, a uma pergunta da Jornalista da SportTv na habitual entrevista rápida, é absolutamente inadequada e indigna de um dos treinadores portugueses com mais títulos.



O CNID repudia da forma mais veemente o comportamento de Jorge Jesus. O respeito que Jorge Jesus pediu ao adversário do campo não o teve ele por alguém que fazia o seu trabalho de forma irrepreensivelmente profissional.



O facto de se tratar de uma Jornalista deve ser encarado com a normalidade do séc. XXI, tanto que amanhã mesmo, pela primeira vez, uma mulher vai arbitrar um jogo da Liga dos Campeões depois de já ter arbitrado a Supertaça Europeia masculina. Felizmente há muito que o futebol e o Jornalismo não são coutadas de nenhum género, tendo todos que ter as portas abertas em qualquer desporto. E a influência feminina deve ser particularmente bem acolhida pelo mundo do futebol.