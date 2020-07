Ao vencer o Belenenses por 5-0, neste domingo, o FC Porto voltou a ficar com seis pontos de vantagem sobre o Benfica na tabela classificativa. Quer isto dizer que a próxima jornada, a 31.ª, já apresenta um cenário de eventual decisão do título, neste caso a favor dos dragões.

FC Porto e Benfica entram em campo na quinta-feira, dia 9 de julho. Os dragões entram em campo primeiro, às 19h15, no reduto do Tondela. O Benfica, por seu lado, joga às 21h30 em Famalicão. Se os dragões vencerem e depois as águias forem derrotadas, então o título está entregue.

Neste cenário o FC Porto ficaria com nove pontos de vantagem sobre o rival, com apenas três jornadas por disputar. Dada a vantagem no confronto direto, a equipa de Sérgio Conceição garantiria a festa.

Este é o cenário para as contas do título, mas ao vencer o Belenenses o FC Porto já garantiu que, no pior dos cenários, ficará na segunda posição, que dá acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Por outras palavras o Sporting está matematicamente afastado do primeiro lugar.