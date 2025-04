Jason, avançado do Arouca, aproveitou as redes sociais esta segunda-feira para deixar uma mensagem «ao estilo» de Carreras, que já se tinha expressado no domingo depois do empate do Benfica frente ao Arouca [2-2].

«Contra tudo e contra todos», escreveu o espanhol dos «Lobos» no X.

Contra todo y contra todos 🐺 pic.twitter.com/caTN7zJKpC — Jason Remeseiro (@JasonRemeseiro) April 14, 2025

De recordar, Jason sofreu a grande penalidade de Otamendi que deu origem ao golo de Yalçin e que na altura empatou o jogo.